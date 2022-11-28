Минстрой объяснил необходимость продления льготной ипотеки в России

По мнению чиновника, ипотечные кредиты на строящееся жилье по субсидируемой ставке важны для наполнения эскроу-счетов. Это даст возможность получить эффективную ставку при проектном финансировании на строительство жилого фонда. Стасишин заявил о том, что нужно поддерживать баланс спроса и предложения на первичном рынке жилья.

Замглавы Минстроя отметил, что в течение последних двух лет застройщики приобрели множество земельных участков под возведение домов, а значит, нужно привлекать покупателей строящегося жилья. Стасишин подчеркнул недопустимость снижения темпов строительства. Также чиновник отметил, что принятие решения, продлить или приостановить ипотечную программу, лежит исключительно на президенте.

Ранее Минфин заявил о распространении действия льготной ипотеки на жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

