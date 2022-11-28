Минстрой объяснил необходимость продления льготной ипотеки в России
Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки на квартиры в новых домах после 2023 года. Его слова цитируют «Известия».
По мнению чиновника, ипотечные кредиты на строящееся жилье по субсидируемой ставке важны для наполнения эскроу-счетов. Это даст возможность получить эффективную ставку при проектном финансировании на строительство жилого фонда. Стасишин заявил о том, что нужно поддерживать баланс спроса и предложения на первичном рынке жилья.
Замглавы Минстроя отметил, что в течение последних двух лет застройщики приобрели множество земельных участков под возведение домов, а значит, нужно привлекать покупателей строящегося жилья. Стасишин подчеркнул недопустимость снижения темпов строительства. Также чиновник отметил, что принятие решения, продлить или приостановить ипотечную программу, лежит исключительно на президенте.
Ранее Минфин заявил о распространении действия льготной ипотеки на жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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