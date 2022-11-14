СМИ: ЦБ разработает программу льготной ипотеки для жителей Донбасса

По словам источника издания в банковском секторе, сегмент людей, которые в настоящее время переселяется с новых территорий, финансовыми услугами не обеспечен «в силу набора обстоятельств». Сейчас жители присоединенных к России территорий потеряли сбережения, жилье, у них нет работы. ЦБ должен разработать механизм, как они смогут получать базовые финансовые продукты с учетом их статуса.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в июле предложил выдавать жилищные сертификаты тем жителям Донбасса, которые не захотят ждать восстановления их домов, разрушенных в ходе боевых действий.



