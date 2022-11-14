СМИ: ЦБ разработает программу льготной ипотеки для жителей Донбасса

Центробанк рассматривает возможность упрощенного кредитования жителей новых регионов России. Как сообщает РБК, регулятор проводит консультации с российскими банками из топ-10 о предоставлении клиентам-физлицам льготных условий ипотеки. Не исключается и вариант покупки жилья за пределами новых субъектов.

Жителям Херсонской области пообещали сертификаты на жилье

По словам источника издания в банковском секторе, сегмент людей, которые в настоящее время переселяется с новых территорий, финансовыми услугами не обеспечен «в силу набора обстоятельств». Сейчас жители присоединенных к России территорий потеряли сбережения, жилье, у них нет работы. ЦБ должен разработать механизм, как они смогут получать базовые финансовые продукты с учетом их статуса.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в июле предложил выдавать жилищные сертификаты тем жителям Донбасса, которые не захотят ждать восстановления их домов, разрушенных в ходе боевых действий.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассИпотекаЦентробанк
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