СМИ: ЦБ разработает программу льготной ипотеки для жителей Донбасса
Центробанк рассматривает возможность упрощенного кредитования жителей новых регионов России. Как сообщает РБК, регулятор проводит консультации с российскими банками из топ-10 о предоставлении клиентам-физлицам льготных условий ипотеки. Не исключается и вариант покупки жилья за пределами новых субъектов.
По словам источника издания в банковском секторе, сегмент людей, которые в настоящее время переселяется с новых территорий, финансовыми услугами не обеспечен «в силу набора обстоятельств». Сейчас жители присоединенных к России территорий потеряли сбережения, жилье, у них нет работы. ЦБ должен разработать механизм, как они смогут получать базовые финансовые продукты с учетом их статуса.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в июле предложил выдавать жилищные сертификаты тем жителям Донбасса, которые не захотят ждать восстановления их домов, разрушенных в ходе боевых действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru