В Минстрое назвали фейком сообщения об обязательном доступе коммунальщиков в квартиры

Сообщения об этой инициативе представитель Минстроя назвал «непонятным фейком». Ересько заверил, что ничего не знает о таком предложении.

«Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал», - сказал замглавы Минстроя.

Об инициативе обязать граждан впускать работников ЖКХ для проверки и установки «умных» счетчиков в понедельник, 3 апреля, сообщили СМИ. Отмечалось, что за повторный отказ будут предусмотрены штрафы.



В сфере ЖКХ назрел кризис: россияне не доверяют управляющим компаниям, они слабо защищены от мошенников, заявил «Радиоточке НСН» эксперт ТПП Константин Крохин.

