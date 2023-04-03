В Минстрое назвали фейком сообщения об обязательном доступе коммунальщиков в квартиры

Министерство строительства и ЖКХ не выступало с инициативой обязать граждан впускать в квартиру коммунальщиков для установки «умных» счетчиков. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Ересько, передает ТАСС.

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Сообщения об этой инициативе представитель Минстроя назвал «непонятным фейком». Ересько заверил, что ничего не знает о таком предложении.

«Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал», - сказал замглавы Минстроя.

Об инициативе обязать граждан впускать работников ЖКХ для проверки и установки «умных» счетчиков в понедельник, 3 апреля, сообщили СМИ. Отмечалось, что за повторный отказ будут предусмотрены штрафы.

В сфере ЖКХ назрел кризис: россияне не доверяют управляющим компаниям, они слабо защищены от мошенников, заявил «Радиоточке НСН» эксперт ТПП Константин Крохин.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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