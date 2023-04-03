В Минстрое назвали фейком сообщения об обязательном доступе коммунальщиков в квартиры
Министерство строительства и ЖКХ не выступало с инициативой обязать граждан впускать в квартиру коммунальщиков для установки «умных» счетчиков. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Ересько, передает ТАСС.
Сообщения об этой инициативе представитель Минстроя назвал «непонятным фейком». Ересько заверил, что ничего не знает о таком предложении.
«Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал», - сказал замглавы Минстроя.
Об инициативе обязать граждан впускать работников ЖКХ для проверки и установки «умных» счетчиков в понедельник, 3 апреля, сообщили СМИ. Отмечалось, что за повторный отказ будут предусмотрены штрафы.
В сфере ЖКХ назрел кризис: россияне не доверяют управляющим компаниям, они слабо защищены от мошенников, заявил «Радиоточке НСН» эксперт ТПП Константин Крохин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru