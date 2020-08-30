В Минске задержан российский журналист
В Минске задержали корреспондента ТАСС Ивана Колыганова, сообщает российское информагентство.
Известно, что Колыганова доставили в РУВД Октябрьское. Соответствующее сообщение пришло с его телефона.
В агентстве отмечают, что журналист прибыл в Минск в воскресенье «для освещения событий в стране». Все это время Колыганов был в номере гостиницы «Минск» и не выходил на улицу.
Накануне стало известно, что из Белоруссии депортированы и лишены аккредитации журналисты агентств Associated Press, Reuters, AFP, изданий Deutsche Welle, BBC, «Радио Свобода» и ряда других иностранных СМИ.
27 июня в Минске правоохранительные органы задержали российских журналистов, которые освещали акцию протеста на площади Свободы. Среди них трое сотрудников ТАСС, один корреспондент РИА Новости, представители агентств Reuters, Associated Press, а также «Радио Свобода». Их отпустили после «проверки документов».
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