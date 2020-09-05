В Минске задержали порядка 30 участников акций протеста

«Около 30 человек задержаны к настоящему моменту и доставлены в территориальные РУВД», - заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В руках у задержанных была негосударственная символика, они выкрикивали лозунги – эти действия стали причиной для их задержания.

Ранее в субботу, 5 сентября, стало известно о задержании нескольких студентов в рамках несанкционированной акции протеста вузов.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.

