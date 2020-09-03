«Будет хуже»: Госдеп о последствиях силового вмешательства РФ в белорусские протесты

Власти США намерены продолжать переговоры с российской стороной по ситуации в Белоруссии и уже чётко дали понять, что последствия возможного военного вмешательства в ситуацию будут болезненными для Москвы. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передаёт ТАСС.

Кент назвал силовое вмешательство России в ситуацию в Белоруссии «наихудшим сценарием». Вашингтон учитывает и его, оценивая, что может сделать в таком случае, но полномасштабного плана у администрации США нет, полагает дипломат.

«Если они (русские - прим. НСН) думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», - высказался Кент о последствиях возможного военного вмешательства Москвы белорусские события.

По словам Кента, Белоруссия – оплот пророссийских отношений, и Вашингтон не оспаривает это. Но силовое вмешательство станет катастрофическим для имиджа России в Белоруссии, добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о формировании резерва силовиков для помощи Минску в случае необходимости по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его могут задействовать, если «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами», начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания, отметил Путин.

Позже в Кремле уточнили, что сейчас речь об использовании резерва силовиков не идёт, напоминает «Свободная пресса».

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская сказала, что обеспокоена заявлением Путина и считает, что отправка российского ОМОНа в республику была бы нарушением суверенитета, передаёт RT.

