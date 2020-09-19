В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую

В числе задержанных участников марша оппозиции в Минске оказалась пожилая белорусская активистка Нина Багинская. Всего задержано более 100 человек, пишет ТАСС.

Полиция блокировали колонну протестующих. Задержания произошли около торгового центра «Айсберг» на улице Якуба Коласа.

В Минске начались задержания на женской акции протеста

Известно, что двум участникам акции стало плохо, силовики вызвали им скорую.

«Всего на митинге около 2 тыс. человек. Это женский марш участниц демонстрации, и сейчас начались задержания. В течение дня информация у нас будет более полная», — цитирует представителя совета правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича РБК.

Напомним, 73-летняя Багинская принимала участие и в протестных акциях в предыдущие годы.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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