В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую
В числе задержанных участников марша оппозиции в Минске оказалась пожилая белорусская активистка Нина Багинская. Всего задержано более 100 человек, пишет ТАСС.
Полиция блокировали колонну протестующих. Задержания произошли около торгового центра «Айсберг» на улице Якуба Коласа.
Известно, что двум участникам акции стало плохо, силовики вызвали им скорую.
«Всего на митинге около 2 тыс. человек. Это женский марш участниц демонстрации, и сейчас начались задержания. В течение дня информация у нас будет более полная», — цитирует представителя совета правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича РБК.
Напомним, 73-летняя Багинская принимала участие и в протестных акциях в предыдущие годы.
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