В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую

Известно, что двум участникам акции стало плохо, силовики вызвали им скорую.

«Всего на митинге около 2 тыс. человек. Это женский марш участниц демонстрации, и сейчас начались задержания. В течение дня информация у нас будет более полная», — цитирует представителя совета правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича РБК.

Напомним, 73-летняя Багинская принимала участие и в протестных акциях в предыдущие годы.

