В Минске начались задержания на женской акции протеста

Сотрудники белорусского ОМОНа задерживают участниц несанкционированного «женского марша», который проходит в Минске.

Участниц шествия начали задерживать на улице Якуба Коласа. Сюда протестующие пришли по Сурганова. К этому времени появились автозаки и начались задержания, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что организаторы призвали участников субботнего марша надевать одежду с блестками. Также на многих участницах одежда бело-красных цветов.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда на выборах президента с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признает результаты выборов. Во время протестов власти республики применили против участников свето-шумовые гранаты и другое травматическое оружие. Согласно официальной статистике, более 6,7 тысячи человек задержаны в первые дни. Официальное подтверждение властей получили три факта гибели людей.

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ФОТО: РИА Новости
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