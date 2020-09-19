В Минске начались задержания на женской акции протеста
Сотрудники белорусского ОМОНа задерживают участниц несанкционированного «женского марша», который проходит в Минске.
Участниц шествия начали задерживать на улице Якуба Коласа. Сюда протестующие пришли по Сурганова. К этому времени появились автозаки и начались задержания, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что организаторы призвали участников субботнего марша надевать одежду с блестками. Также на многих участницах одежда бело-красных цветов.
Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда на выборах президента с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признает результаты выборов. Во время протестов власти республики применили против участников свето-шумовые гранаты и другое травматическое оружие. Согласно официальной статистике, более 6,7 тысячи человек задержаны в первые дни. Официальное подтверждение властей получили три факта гибели людей.
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