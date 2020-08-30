Силовики преградили доступ к резиденции Лукашенко в Минске
Силовики и спецтехника образовали кордон на пути участников несанкционированного «Марша мира и независимости» к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, сообщает РИА Новости.
Перекрыт также проспект Победителей перекрыт, силовики выстроились около Дворца Независимости, передает «Интерфакс».
Участники протестной акции отозвались на призыв оппозиционных телеграм-каналов сменить маршрут в сторону площади Государственного флага с президентской резиденцией чтобы «оставить на площади подарки для Лукашенко», который отмечает сегодня день рождения.
На протестный марш в Минске вышли десятки тысяч человек, в том числе семьи с детьми.
Ранее стало известно о задержании силовиками участников протестов в центре Минска - около одноименной гостиницы и здания КГБ Белоруссии.
Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа с результатом 80% голосов в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов. В ходе протестов белорусская милиция и внутренние войска применяют против участников протестов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. К протестующим присоединились рабочие белорусских предприятий, которые провели забастовки с требованиями организовать новые выборы президента и прекратить жесткое обращение с участниками демонстраций. Штабы всех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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