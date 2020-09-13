В Минске участники акции протеста строят баррикады

Протестующие начали строить баррикады в Минске из подручных материалов на проезжей части улицы Тимирязева, сообщает «Интерфакс».

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Около торгового центра «Арена-Сити» протестующие и силовики расположились в 20 м друг от друга. На переговоры с митингующими отправились двое сотрудников МВД Белоруссии, сообщает TYT.BY. Упоминается, что к около ТЦ стоят водометы белорусских силовиков.

Ранее, 13 сентября, сообщалось о выстрелах около поселка Дрозды, где живут минские чиновники и находится одна из резиденций президента страны Александра Лукашенко. Однако, в МВД эти данные не подтвердили.

Напомним, в Минске проходит несанкционированная акция протеста, которая насчитывает более 150 тысяч сторонников. Ранее сообщалось о 250 задержанных.

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ФОТО: РИА Новости
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