В Минске стягивают колонны силовиков и спецтехники в центр города

Отмечается, что белорусская оппозиция намерена начать крупномасштабную акцию протеста в Минске и других городах страны в 14:00, пишет Газета.ru.

Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа с результатом 80% голосов в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов. В ходе протестов белорусская милиция и внутренние войска применяют против участников протестов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. К протестующим присоединились рабочие белорусских предприятий, которые провели забастовки с требованиями организовать новые выборы президента и прекратить жесткое обращение с участниками демонстраций. Штабы всех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии заявили о непризнании официальных результатов выборов.

