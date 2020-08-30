В Минске стягивают колонны силовиков и спецтехники в центр города
Подразделения белорусского ОМОНа, спецтехника - военные грузовики и автозаки - стянуты властями в центр Минска утром в воскресенье, 30 августа. Здесь оппозиция запланировала масштабную акцию протеста, информирует ТАСС.
Колонна силовиков и техники появилась на проспекте Независимости белорусской столицы около 7:00. Они расположились около Дома правительства и одноименной площади, сообщают «Известия».
Отмечается, что белорусская оппозиция намерена начать крупномасштабную акцию протеста в Минске и других городах страны в 14:00, пишет Газета.ru.
Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа с результатом 80% голосов в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов. В ходе протестов белорусская милиция и внутренние войска применяют против участников протестов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. К протестующим присоединились рабочие белорусских предприятий, которые провели забастовки с требованиями организовать новые выборы президента и прекратить жесткое обращение с участниками демонстраций. Штабы всех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru