В Минске спецтехникой перекроют площадь Независимости

В белорусской милиции приняли решение перекрыть несколько проспектов в центре Минска. С центр столицы уже прибыла колонна спецтехники, передает ТАСС.

В Минске задержали порядка 30 участников акций протеста

На площади Независимости уже локализовано около десяти машин с личным составом внутренних войск, несколько автомобилей скорой помощи и автозаки, отмечает Газета.ru.

«В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер <...> В течение дня будут перекрыты проспекты города», — пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Напомним, 6 августа, на 14:00 запланирован «Марш единства» белорусской оппозиции. Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, когда завершились президентские выборы. Участники протеста выступают против фальсификации итогов избирательной кампании. Во время протестов внутренние войска и милиция применяли против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.



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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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