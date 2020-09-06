В Минске спецтехникой перекроют площадь Независимости
В белорусской милиции приняли решение перекрыть несколько проспектов в центре Минска. С центр столицы уже прибыла колонна спецтехники, передает ТАСС.
На площади Независимости уже локализовано около десяти машин с личным составом внутренних войск, несколько автомобилей скорой помощи и автозаки, отмечает Газета.ru.
«В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер <...> В течение дня будут перекрыты проспекты города», — пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Напомним, 6 августа, на 14:00 запланирован «Марш единства» белорусской оппозиции. Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, когда завершились президентские выборы. Участники протеста выступают против фальсификации итогов избирательной кампании. Во время протестов внутренние войска и милиция применяли против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.
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