В Минске силовики объяснили причину стрельбы резиновыми пулями в воздух

Сотрудники милиции в Минске стреляли в воздух резиновыми пулями после попытки участников протестов забросать их транспорт камнями. Инцидент произошел в районе Партизанского проспекта, уточнил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич в комментарии РИА Новости.

В центр Минска стянули спецтехнику и силовиков из-за акции протеста

«Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух после того, как агрессивно настроенная часть толпы начала бросать камни в транспорт сотрудников правоохранительных органов», - пояснил Лашкевич.

Традиционный марш оппозиции проходит в Минске в воскресенье. Ранее стало известно, что власти в центр столицы стянули технику и людей, отмечает Газета.ru.

В Белоруссии массовые акции протеста начались 9 августа после выборов президента в стране. По официальным данным, большинство голосов было отдано за действующего президента Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о несогласии с итогами выборов, сторонники оппозиционных кандидатов потребовали отставки Лукашенко.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПротестМинск
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