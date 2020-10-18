В Минске силовики объяснили причину стрельбы резиновыми пулями в воздух

«Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух после того, как агрессивно настроенная часть толпы начала бросать камни в транспорт сотрудников правоохранительных органов», - пояснил Лашкевич.

Традиционный марш оппозиции проходит в Минске в воскресенье. Ранее стало известно, что власти в центр столицы стянули технику и людей, отмечает Газета.ru.

В Белоруссии массовые акции протеста начались 9 августа после выборов президента в стране. По официальным данным, большинство голосов было отдано за действующего президента Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о несогласии с итогами выборов, сторонники оппозиционных кандидатов потребовали отставки Лукашенко.

