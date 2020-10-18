В Минске силовики объяснили причину стрельбы резиновыми пулями в воздух
Сотрудники милиции в Минске стреляли в воздух резиновыми пулями после попытки участников протестов забросать их транспорт камнями. Инцидент произошел в районе Партизанского проспекта, уточнил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич в комментарии РИА Новости.
«Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух после того, как агрессивно настроенная часть толпы начала бросать камни в транспорт сотрудников правоохранительных органов», - пояснил Лашкевич.
Традиционный марш оппозиции проходит в Минске в воскресенье. Ранее стало известно, что власти в центр столицы стянули технику и людей, отмечает Газета.ru.
В Белоруссии массовые акции протеста начались 9 августа после выборов президента в стране. По официальным данным, большинство голосов было отдано за действующего президента Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о несогласии с итогами выборов, сторонники оппозиционных кандидатов потребовали отставки Лукашенко.
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