В центр Минска стянули спецтехнику и силовиков из-за акции протеста

На площадь Независимости в Минске в связи с проведением акции протеста стянута техника и силовики в форме без знаков отличий, сообщает РИА Новости.

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На площади Независимости, где традиционно собираются сторонники и противники действующей власти, установлены металлические ограждения.

На проспекте Независимости зафиксировано передвижение водометов, заградительных машин «Рубеж», сотрудников полиции.

Также оцеплена стела «Минск - город-герой» на проспекте Победителей, Октябрьская площадь, где находится Дворец Республики.

Маршрут движения протестующих начнется от станций метро Площадь Ленина и Первомайская по Партизанскому – к площади Независимости.

В Белоруссии массовые акции протеста начались 9 августа после выборов президента в стране. По официальным данным, большинство голосов было отдано за действующего президента Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о несогласии с итогами выборов, сторонники оппозиционных кандидатов потребовали отставки Лукашенко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыМинск
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