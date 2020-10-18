В центр Минска стянули спецтехнику и силовиков из-за акции протеста
На площадь Независимости в Минске в связи с проведением акции протеста стянута техника и силовики в форме без знаков отличий, сообщает РИА Новости.
На площади Независимости, где традиционно собираются сторонники и противники действующей власти, установлены металлические ограждения.
На проспекте Независимости зафиксировано передвижение водометов, заградительных машин «Рубеж», сотрудников полиции.
Также оцеплена стела «Минск - город-герой» на проспекте Победителей, Октябрьская площадь, где находится Дворец Республики.
Маршрут движения протестующих начнется от станций метро Площадь Ленина и Первомайская по Партизанскому – к площади Независимости.
В Белоруссии массовые акции протеста начались 9 августа после выборов президента в стране. По официальным данным, большинство голосов было отдано за действующего президента Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о несогласии с итогами выборов, сторонники оппозиционных кандидатов потребовали отставки Лукашенко.
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