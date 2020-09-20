В Минске начались задержания участников протестов

Милиция Минска задержала несколько участников несанкционированной акции протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУВД Наталья Ганусевич.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, в частности на улице Немига. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — цитирует Ганусевич ТАСС.

В Минске началась очередная несогласованная акция оппозиции

Ранее стало известно, что к резиденции президента во Дворце Независимости в центре Минска стянута бронетехника и силовики. Также перекрыты на вход и выход шесть станций метро.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда на выборах президента с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признает результаты выборов. Во время протестов власти республики применили против участников свето-шумовые гранаты и другое травматическое оружие. Согласно официальной статистике, более 6,7 тысячи человек задержаны в первые дни. Официальное подтверждение властей получили три факта гибели людей.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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