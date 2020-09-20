В Минске началась очередная несогласованная акция оппозиции
20 сентября 202015:13
Участники очередного несанкционированного марша оппозиции собрались в центре Минска, сообщает «Интерфакс».
Акция начинается на проспекте Независимости, где сторонники оппозиции с бело-красно-белыми флагами растягиваются группами по всей улице. По оценкам агентства, на проспекте находятся около тысячи человек.
Ранее стало известно, что в центр Минска, к Двору независимости, в котором находится резиденция президента, стянута бронетехника и силовики.
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20 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru