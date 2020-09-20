В Минске началась очередная несогласованная акция оппозиции

Участники очередного несанкционированного марша оппозиции собрались в центре Минска, сообщает «Интерфакс».

Акция начинается на проспекте Независимости, где сторонники оппозиции с бело-красно-белыми флагами растягиваются группами по всей улице. По оценкам агентства, на проспекте находятся около тысячи человек.

Ранее стало известно, что в центр Минска, к Двору независимости, в котором находится резиденция президента, стянута бронетехника и силовики.

