Путин и Лукашенко встретятся «один на один» в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Сочи в формате «один на один». Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в РФ, видео вылета президентского самолета опубликовал telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что главы государств обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, пишет RT.