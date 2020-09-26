В Минске начали задерживать протестующих
Сотрудники минской милиции начали задерживать участников несогласованной протестной акции в центре белорусской столицы, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, силовики задержали несколько человек после предупреждений о незаконности акции.
«Несколько человек задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Задержания происходят в минском парке «Дружбы народов», уточняет РИА Новости.
Ранее стало известно, что в центр Минска стянута бронетехника, закрыто несколько центральных станций метро, на которых поезда не останавливаются.
Напомним, инаугурация Александра Лукашенко, которая состоялась 24 сентября, также вызвала протесты и завершалась задержаниями.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, победу в них одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей.
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