В Минске начали задерживать протестующих

Сотрудники минской милиции начали задерживать участников несогласованной протестной акции в центре белорусской столицы, сообщает РИА Новости.

«Карикатурная» инаугурация Лукашенко удивила президентов и завершилась задержаниями

По данным агентства, силовики задержали несколько человек после предупреждений о незаконности акции.

«Несколько человек задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Задержания происходят в минском парке «Дружбы народов», уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в центр Минска стянута бронетехника, закрыто несколько центральных станций метро, на которых поезда не останавливаются.

Напомним, инаугурация Александра Лукашенко, которая состоялась 24 сентября, также вызвала протесты и завершалась задержаниями.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, победу в них одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеАкция ПротестаАкции ПротестаМинск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры