«Карикатурная» инаугурация Лукашенко удивила президентов и завершилась задержаниями

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал инаугурацию Лукашенко фальсификацией и карикатурой.

«Разве может человек, который хоть как-то понимает демократические принципы организации власти, пойти на такую фальсификацию, я бы даже сказал, карикатуру, столь важного для власти президента события, как инаугурация?» - заявил НСН Кравчук.

Первый президент Украины признался, что к такому «смешному формату» инаугурации он относится критически и негативно. По его мнению, Лукашенко пошел на этот шаг в силу того, что он уже 26 лет находится у власти и не мыслит себя без нее.

В свою очередь первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал в эфире НСН о причинах, которые заставили действующего президента республики провести инаугурацию в закрытом режиме.

«На тайную процедуру инаугурации Лукашенко пошел потому, что он жульническим образом оформил себе голоса. Он не президент. Если бы инаугурация прошла нормальным образом, то протест был бы больше, чем в первые дни после выборов», - сказал Шевченко.

«Тайная» инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко напоминает «воровскую сходку для коронации», заявил Tut.by член Координационного совета республики Павел Латушко. «Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?» - задался вопросом оппозиционер.

По его словам, Лукашенко стал президентом «исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников».

Несколько европейских стран, в частности Германия и Польша, выпустили специальные заявления о том, что не признают Лукашенко президентом и после инаугурации. Позднее к ним присоединились и США.

Белорусская оппозиция отреагировала очередными заявлениями о нелегитимности Лукашенко и призывами к новым, бессрочным акциям протеста. Вечером на улицы Минска и других белорусских городов вышли протестующие.

Число участников было не таким впечатляющим, как в обычных больших воскресных акциях, в Минске, по оценке журналистов, 5–7 тысяч человек. Силовики были наготове и начали жестко разгонять протестующих во всех точках сбора, используя водометы и перцовые баллончики. В разных местах звучали выстрелы в воздух, предполагается, светошумовыми патронами.

К полуночи большая часть протестующих была уже разогнана. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что на протестах задержаны «несколько десятков человек». Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна» информирует, что в отделениях находятся около 200 задержанных.