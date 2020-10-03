В Минске началась субботняя акция оппозиции

«Никого не задерживали, журналистов тоже. Все спокойно», - сказал собеседник агентства по телефону.

Во время акции протеста планировалось, что по центру Минска будут ходить группы девушек и женщин с цветами. Они, по данным очевидцам, в группах по пять человек ходят по проспекту Независимости в центре столицы Белоруссии.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Причиной народных волнений стали выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победил действующий глава Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с официальными итогами выборов и требует его отставки.

