Чемпионку России по баскетболу арестовали в Минске

Баскетболистку Елену Левченко задержали в аэропорту белорусской столицы, сообщает издание «Наша Нiва».



Спортсменка была задержана прямо перед вылетом: баскетболистка планировала отправиться за границу на лечение и дальнейшую реабилитацию. По данным издания, Левченко обвинили в участии в несанкционированной протестной акции и неповиновении милиции.

Сообщается, что обвинение было построено на фотографиях, сделанных 27 сентября на масштабных акциях протеста в Минске и опубликованных в Instagram и газете «Прессбол». Суд постановил отправить Левченко под арест на 15 суток. В зале суда спортсменка сообщила, что к ней не применяли физическую силу при задержании, а также заявила, что восхищается духом и позитивом белорусского народа.



Белорусская баскетболистка Левченко выступала за российский клуб «УГМК Екатеринбург» в 2008-2009 годах и дважды становилась чемпионкой России. Сейчас спортсменка выступает в Китае в составе команды «Сычуань Уэльс».



Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Причиной народных волнений стали выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победил действующий глава Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с официальными итогами выборов и требует его отставки.

