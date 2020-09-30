Чемпионку России по баскетболу арестовали в Минске
Баскетболистку Елену Левченко задержали в аэропорту белорусской столицы, сообщает издание «Наша Нiва».
Спортсменка была задержана прямо перед вылетом: баскетболистка планировала отправиться за границу на лечение и дальнейшую реабилитацию. По данным издания, Левченко обвинили в участии в несанкционированной протестной акции и неповиновении милиции.
Сообщается, что обвинение было построено на фотографиях, сделанных 27 сентября на масштабных акциях протеста в Минске и опубликованных в Instagram и газете «Прессбол». Суд постановил отправить Левченко под арест на 15 суток. В зале суда спортсменка сообщила, что к ней не применяли физическую силу при задержании, а также заявила, что восхищается духом и позитивом белорусского народа.
Белорусская баскетболистка Левченко выступала за российский клуб «УГМК Екатеринбург» в 2008-2009 годах и дважды становилась чемпионкой России. Сейчас спортсменка выступает в Китае в составе команды «Сычуань Уэльс».
Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Причиной народных волнений стали выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победил действующий глава Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с официальными итогами выборов и требует его отставки.
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