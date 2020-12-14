В Минске количество задержанных на акции протеста превысило 300 человек

Правоохранительные органы задержали в Минске более 300 человек, которые участвовали в акциях протеста и не подчинились милиции, сообщает пресс-служба ГУВД города.

Там отметили, что 13 декабря с 12 часов в различных районах Минска собирались группы граждан. Общее количество не превысило восьмисот человек.

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Отмечается, что участников акций неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий.

Ранее сообщалось о 66 задержанных.

По воскресеньям в Белоруссии сторонники оппозиции проводят наиболее массовые акции протеста. В последнее время вместо крупномасштабных шествий проходят многочисленные дворовые акции. Несмотря на это их участникам не удается избежать задержаний – силовики дежурят в центре Минска и всех районах белорусской столицы, а также других городах страны.

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ФОТО: Скриншот: t.me/bbbreaking
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