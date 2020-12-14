В Минске количество задержанных на акции протеста превысило 300 человек

Правоохранительные органы задержали в Минске более 300 человек, которые участвовали в акциях протеста и не подчинились милиции, сообщает пресс-служба ГУВД города.

Там отметили, что 13 декабря с 12 часов в различных районах Минска собирались группы граждан. Общее количество не превысило восьмисот человек.