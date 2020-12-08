Россиянку депортируют из Белоруссии за негативные комментарии о милиции
Гражданку России депортируют из Белоруссии из-за размещения в соцсетях негативных высказываний о силовиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского МВД.
По данным минского управления ГУСБ МВД, 24-летняя россиянка размещала на своей странице в одной из соцсетей изображения и видеоролики с участием сотрудников милиции, при этом дополняя их негативными комментариями.
В ведомстве сообщили, что девушка приехала на заработки в Минск полтора года назад и имела регистрацию на временное пребывание. Как выяснили власти, россиянка «активно посещала несанкционированные массовые мероприятия». В ходе разбирательства девушка призналась, что «неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов».
Пресс-служба МВД Белоруссии уточняет, что гражданку России поместили под административный арест по статье «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», а после девушку депортируют из республики.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки. Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.
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