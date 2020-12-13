В Белоруссии сообщают о 66 задержанных участников протестов

По данным правозащитной организации, 66 участников протестов задержаны в столице Белоруссии, Смолевичах и Боровлянах под Минском и в Бресте.

По воскресеньям в Белоруссии сторонники оппозиции проводят наиболее массовые акции протеста. В последнее время вместо крупномасштабных шествий проходят многочисленные дворовые акции. Несмотря на это их участникам не удается избежать задержаний – силовики дежурят в центре Минска и всех районах белорусской столицы, а также других городах страны.

Напомним, в Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко.

