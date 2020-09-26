В Минск завершилась акция протеста. Почти 50 человек задержаны
В белорусской столице завершилась несанкционированная акция протеста. Она прошла без серьезных столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов, отмечает Интерфакс. При этом сообщается о 49 задержанных правоохранителями, в том числе – журналистах.
Агентство сообщает, что задержаны 49 человек. По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», в их числе четверо журналистов: Александра Эльбаум (портал tut.by), Мария Войтович («Еврорадио»), Екатерина Карпицкая (белорусское издание «Наша нiва») и Мария Гриц (польский телеканал «Белсат»).
Как заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, журналисты «не задержаны».
«После проверки документов, если все в порядке, их отпустят», - отметила она.
Напомним, инаугурация Александра Лукашенко, которая состоялась 24 сентября, также вызвала протесты и завершалась задержаниями.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, победу в них одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей.
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