Во время акций протеста в Белоруссии задержали около 200 человек

В Белоруссии на несогласованных акциях протеста в четверг задержали более 200 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем канале в Telegram.

По данным Чемодановой, во Фрунзенском районе белорусской столицы была задержана группа людей с газовыми баллончиками, электрошокерами, протестной символикой. По данным ведомства, протестующие также были на проспекте Независимости и в ряде микрорайонов Минска.

Мингорисполком не разрешил демонстрацию и митинг на День воли, заявку на проведение которых подавали общественные организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".

Интерфакс передает, что 25 марта 1918 года была организована Белорусская народная республика (БНР), которая просуществовала около года. Белорусская оппозиция называет этот день праздником "День воли" и организует акции и шествия.

