В Минпросвещения высказались об использовании гаджетов при обучении в школах
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что в переходе школ полностью на «гаджеты» нет необходимости. Он заявил, что с такими случаями необходимо тщательно разбираться, сообщает Псковское агентство новостей.
«Планшеты и гаджеты, они могут быть лишь вспомогательным средством, и надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Я не вижу такой необходимости. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа», - отметил Кравцов.
Он также напомнил о том, что Роспотребнадзор установил нормы использования школьниками компьютерной техники, которые необходимо соблюдать.
Ранее глава Минпросвещения уже высказывал мнение, что школьникам не стоит использовать мобильные телефоны на уроке, хотя аппараты у них могут быть.
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