В Минпросвещения высказались об использовании гаджетов при обучении в школах

«Планшеты и гаджеты, они могут быть лишь вспомогательным средством, и надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Я не вижу такой необходимости. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа», - отметил Кравцов.

Он также напомнил о том, что Роспотребнадзор установил нормы использования школьниками компьютерной техники, которые необходимо соблюдать.

Ранее глава Минпросвещения уже высказывал мнение, что школьникам не стоит использовать мобильные телефоны на уроке, хотя аппараты у них могут быть.

