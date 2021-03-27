В Минпросвещения высказались об использовании гаджетов при обучении в школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что в переходе школ полностью на «гаджеты» нет необходимости. Он заявил, что с такими случаями необходимо тщательно разбираться, сообщает Псковское агентство новостей.

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«Планшеты и гаджеты, они могут быть лишь вспомогательным средством, и надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Я не вижу такой необходимости. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа», - отметил Кравцов.

Он также напомнил о том, что Роспотребнадзор установил нормы использования школьниками компьютерной техники, которые необходимо соблюдать.

Ранее глава Минпросвещения уже высказывал мнение, что школьникам не стоит использовать мобильные телефоны на уроке, хотя аппараты у них могут быть.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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