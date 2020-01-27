Психолог назвала оптимальный возраст начала использования смартфона ребенком

По словам Гришаевой, для ребенка дошкольного возраста телефон не представляет собой необходимость. Также она отметила, что детям постарше нужно ограничивать время, которое они проводят в телефоне, до часа в день.

Кроме того, Гришаева подчеркнула важную роль родителя в реальной жизни ребенка, чтобы он не пытался восполнить недостающие эмоции погружением в виртуальный мир.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН ответил на призыв психологов не дарить детям на Новый год гаджеты. Он рекомендовал ученым «не искать зло там, где его нет».

