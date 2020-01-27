Психолог назвала оптимальный возраст начала использования смартфона ребенком

27 января 202020:37

Детский психолог Наталья Гришаева заявила, что разрешать ребенку пользоваться смартфоном нужно не раньше 7-8 лет. Об этом она рассказала в интервью «Вечерней Москве».

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По словам Гришаевой, для ребенка дошкольного возраста телефон не представляет собой необходимость. Также она отметила, что детям постарше нужно ограничивать время, которое они проводят в телефоне, до часа в день.

Кроме того, Гришаева подчеркнула важную роль родителя в реальной жизни ребенка, чтобы он не пытался восполнить недостающие эмоции погружением в виртуальный мир.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН ответил на призыв психологов не дарить детям на Новый год гаджеты. Он рекомендовал ученым «не искать зло там, где его нет».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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