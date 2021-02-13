Глава Минпросвещения раскритиковал использование телефонов на уроках

По мнению главы Минпросвещения Сергея Кравцова, школьникам не стоит использовать мобильные телефоны на уроке, хотя аппараты у них могут быть. Об этом Кравцов заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Что мешает плохому учителю

«Желательно мобильный телефон именно в учебном процессе, именно на уроке не использовать», - сказал Кравцов и признался, что его дочь-шестиклассница не имеет мобильного телефона.

При этом министр отметил, что каждая школа самостоятельно решает проблему использования мобильников во время обучения.

«На мой взгляд, как родителя, важно знать, где находится ребенок, но на уроке, когда родитель знает, что ребенок находится в классе, можно мобильный телефон либо выключить, либо положить рядышком», - цитирует рекомендацию главы образовательного ведомства РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор запретил использовать личные мобильные телефоны в образовательных целях в соответствии с новыми санитарными правилами - у гаджетов маленький экран.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ОбразованиеМинпросветШкольникиМобильные Телефоны
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