В Минпросвещения рассказали о последних звонках в российских школах

Большинство последних звонков в школах России прошли очно с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Кроме того, он выразил надежду на то, что выпускные вечера после сдачи ЕГЭ также будут организованы в строгом соответствии с противоэпидемическими мерами, пишет ТАСС.

При этом Кравцов подчеркнул, что конечное решение о формате проведения выпускных вечеров будут принимать региональные власти. Они должны будут принимать решение, исходя из складывающейся эпидобстановки.