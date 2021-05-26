В Минпросвещения рассказали о последних звонках в российских школах

Большинство последних звонков в школах России прошли очно с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Кроме того, он выразил надежду на то, что выпускные вечера после сдачи ЕГЭ также будут организованы в строгом соответствии с противоэпидемическими мерами, пишет ТАСС.

При этом Кравцов подчеркнул, что конечное решение о формате проведения выпускных вечеров будут принимать региональные власти. Они должны будут принимать решение, исходя из складывающейся эпидобстановки.

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Напомним в столичном регионе последние звонки прошли 21 и 22 мая в очном формате. Школьники должны были соблюдать все необходимы меры противоэпидемической безопасности. В Санкт-Петербурге участники последних звонков должны соблюдать социальную дистанцию. В Калининградской области увеличили время между двумя линейками подряд, оно должно составлять не менее трех часов.

В части российских регионов на линейках для выпускников могли присутствовать только сами учащиеся выпускных классов. В Магадане торжественные мероприятия были организованы только для одиннадцатиклассников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыпускникиКоронавирусШкола
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