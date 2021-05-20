Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года из-за выборов в Госдуму

Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года в России из-за проведения Единого дня голосования. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, учебный год традиционное начнется 1 сентября. В связи с выборами уже подписано соглашение о взаимодействии с главой ЦИК Эллой Памфиловой, что позволит урегулировать все процессы и не помешать учебному процессу.

Лукьяненко: ЕГЭ готовит лишь квалифицированных потребителей

Кравцов отметил, что избирательный и образовательный процессы будут разделены.

Ранее сообщалось, что в этом году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, без изменения сроков. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ВыборыШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры