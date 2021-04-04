В Минпросвещения призвали школы освободить родителей первоклассников от лишних справок
Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко призвал руководство школ не требовать от родителей первоклассников, у которых старшие дети уже учатся в той же школе, справок о родстве. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Семченко напомнил о других документах, которые помогут руководству школ.
«Каждый из детей вписан в паспорт родителей - раз, и второе - документ о совместном проживании: регистрация или выписка из домовой книги. Обращаясь ко всем нашим коллегам из системы образования: не нужно проявлять лишних инициатив и требовать от родителей какое-то гигантское количество справок», - отметил представитель Минпросвещения.
Он подчеркнул, что процесс приема заявлений, зачисление и другие школьные процедуры «должны быть открытыми и справедливыми». Он призвал применять такие принципы при проведении ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных работ и других .
Напомним, прием документов от родителей будущих первоклассников начался в России 1 апреля.
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