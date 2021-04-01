Стартует запись в первые классы московских школ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что регистрация электронных заявлений о приёме в первые классы московских школ продлится до 5 сентября, сообщает пресс-служба столичного правительства.

По её словам, в 2020 году запись в первый класс в Москве стартовала не в декабре, а 1 апреля. Родители или законные представители детей могут подать заявление в электронном виде максимум в три школы, одна из которых обязательно должна быть по месту жительства.

«Раньше в городе было несколько тысяч маленьких школ, на смену которым пришли несколько сотен крупных школ с качественно новыми ресурсами для развития, которые по максимуму обеспечивают потребности семей в доступном и качественном образовании недалеко от дома», - рассказала заммэра.



Ракова добавила, что при подаче заявления следует учитывать возраст ребёнка - в первые классы столичных школ принимают детей, которым на 1 сентября будет не меньше 6,5 лет и не больше восьми лет.



В пресс-службе московского правительства отметили, что в 2020-2021 учебном году школы столицы приняли 114,7 тысячи первоклассников, при этом больше половины первоклашек (58,5%) обучаются в тех же учебных заведениях, где ранее посещали дошкольные группы.

