В Минпросвещения предложили проводить классные часы в Instagram

Минпросвещения России во время дистанционного обучения рекомендует классным руководителям проводить ежедневные онлайн-встречи для поддержания учебного настроя у школьников, а классные часы можно перенести в Instagram. Там подчеркнули, что даже 15-минутная встреча с классом, в ходе которой происходит обсуждение планов, возникает обратная связь и обсуждаются проблемы, даёт школьникам чувство психологической защищенности, подчеркивает ТАСС.

«Традиционные классные часы хорошо переносятся в Instagram в виде прямых эфиров и интересных "сториз"», - отметили в Минпросвещения.

Собянин обсудил с педагогами новые форматы работы в период пандемии

А накануне сообщалось, что эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в российских школах можно назвать управляемой. С таким заявлением выступил глава министерства просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, на карантин из-за COVID-19 закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений, передает телеканал «МИР 24».

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание COVID-19 у подростков в Москве в два раза. Ранее градоначальник продлил режим дистанционного обучения для столичных школьников 6-11 классов до 8 ноября.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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