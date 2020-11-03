В Минпросвещения предложили проводить классные часы в Instagram
Минпросвещения России во время дистанционного обучения рекомендует классным руководителям проводить ежедневные онлайн-встречи для поддержания учебного настроя у школьников, а классные часы можно перенести в Instagram. Там подчеркнули, что даже 15-минутная встреча с классом, в ходе которой происходит обсуждение планов, возникает обратная связь и обсуждаются проблемы, даёт школьникам чувство психологической защищенности, подчеркивает ТАСС.
«Традиционные классные часы хорошо переносятся в Instagram в виде прямых эфиров и интересных "сториз"», - отметили в Минпросвещения.
А накануне сообщалось, что эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в российских школах можно назвать управляемой. С таким заявлением выступил глава министерства просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, на карантин из-за COVID-19 закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений, передает телеканал «МИР 24».
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание COVID-19 у подростков в Москве в два раза. Ранее градоначальник продлил режим дистанционного обучения для столичных школьников 6-11 классов до 8 ноября.
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