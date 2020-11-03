В Минпросвещения предложили проводить классные часы в Instagram

Минпросвещения России во время дистанционного обучения рекомендует классным руководителям проводить ежедневные онлайн-встречи для поддержания учебного настроя у школьников, а классные часы можно перенести в Instagram. Там подчеркнули, что даже 15-минутная встреча с классом, в ходе которой происходит обсуждение планов, возникает обратная связь и обсуждаются проблемы, даёт школьникам чувство психологической защищенности, подчеркивает ТАСС.

«Традиционные классные часы хорошо переносятся в Instagram в виде прямых эфиров и интересных "сториз"», - отметили в Минпросвещения.