Собянин обсудил с педагогами новые форматы работы в период пандемии

В Москве в два раза снизилось число новых случаев коронавируса у школьников, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что также в десять раз сократилось число классов, переведенных на дистанционное обучение.

«Ситуация улучшается, но чтобы ее закрепить, закрепить эту тенденцию, мы приняли решение продлить дистанционное обучение с 6 по 11 класс на неделю, учитывая то, что следующая неделя полупраздничная - четыре дня всего учебных. Посмотрим, как будет ситуация развиваться, и примем решение на следующей неделе», - сказал градоначальник.

Собянин: необходимости ввода новых ограничений в Москве сегодня нет

Тем не менее, школьники с 1 по 5 класс продолжают учиться в офлайне.

Собянин также рассказал, что в московских школах работают и преподают 1,2 тыс. учителей старше 65 лет либо с хроническими заболеваниями. Для того, чтобы снизить нагрузку для этих людей, власти запустили сервис «Учитель на замену».

«На временную подмену учителей, находящихся в группе риска, приходят студенты педагогических вузов либо педагоги из дополнительного образования», - сказал мэр.

Он отметил, что это приносит пользу студентам, так как они получают практику.

Благодаря сервису, руководство школ может пригласить для ведения уроков педагогов дополнительного образования, студентов педагогических вузов и колледжей в качестве ассистентов школьных учителей на дистанционном уроке.

Желающие участвовать в проекте могут разместить на платформе сервиса свои резюме. Чтобы попасть в банк соискателей, нужно пройти независимую предметную диагностику в Московском центре качества образования. В настоящее время база данных сервиса «Учитель на замену» содержит сведения о 1 298 соискателях.

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ФОТО: pixabay.com
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