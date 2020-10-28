Собянин обсудил с педагогами новые форматы работы в период пандемии

Тем не менее, школьники с 1 по 5 класс продолжают учиться в офлайне.

Собянин также рассказал, что в московских школах работают и преподают 1,2 тыс. учителей старше 65 лет либо с хроническими заболеваниями. Для того, чтобы снизить нагрузку для этих людей, власти запустили сервис «Учитель на замену».

«На временную подмену учителей, находящихся в группе риска, приходят студенты педагогических вузов либо педагоги из дополнительного образования», - сказал мэр.

Он отметил, что это приносит пользу студентам, так как они получают практику.

Благодаря сервису, руководство школ может пригласить для ведения уроков педагогов дополнительного образования, студентов педагогических вузов и колледжей в качестве ассистентов школьных учителей на дистанционном уроке.

Желающие участвовать в проекте могут разместить на платформе сервиса свои резюме. Чтобы попасть в банк соискателей, нужно пройти независимую предметную диагностику в Московском центре качества образования. В настоящее время база данных сервиса «Учитель на замену» содержит сведения о 1 298 соискателях.

