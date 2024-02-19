В Минпросвещения поддержали идею об изучении истории семьи в школе

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой включить в «Разговоры о важном» изучение семейных традиций и составление генеалогического древа, напоминает RT.

«При формировании тем ... занятий "Разговоры о важном" на 2024\2025 учебный год будут учтены предложения об изучении семейной истории, а также использовании материалов проекта "Моя история" для их проведения», — говорится в письме министерства.

Как отметила Занко, история семьи — это «фундамент исторической памяти» и «межпоколенческий диалог», который делает историческую память социально ответственной и устойчивой к попыткам фальсификации и осквернения извне.

