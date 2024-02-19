В Минпросвещения поддержали идею об изучении истории семьи в школе
Минпросвещения поддержало изучение семейной истории в цикле внеурочных занятий «Разговоры о важном». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный ответ ведомства.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой включить в «Разговоры о важном» изучение семейных традиций и составление генеалогического древа, напоминает RT.
«При формировании тем ... занятий "Разговоры о важном" на 2024\2025 учебный год будут учтены предложения об изучении семейной истории, а также использовании материалов проекта "Моя история" для их проведения», — говорится в письме министерства.
Как отметила Занко, история семьи — это «фундамент исторической памяти» и «межпоколенческий диалог», который делает историческую память социально ответственной и устойчивой к попыткам фальсификации и осквернения извне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru