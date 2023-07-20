Минпросвещения предложило ветеранам СВО принимать участие в «Разговорах о важном»

«Нам представляется важным, чтобы этот опыт, это знамя того поколения — поколения победителей — сейчас было подхвачено», — цитирует Бугаева ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что в школах страны активно проводится работа по усилению «воспитательной повестки», специальные занятия, в том числе «Разговоры о важном». По словам Бугаева, «представляется важным», чтобы в таких уроках участвовали ветераны спецоперации.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство прорабатывает вопрос о возвращении в школы урока труда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

