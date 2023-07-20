Минпросвещения предложило ветеранам СВО принимать участие в «Разговорах о важном»
Минпросвещения России предложило ветеранам специальной военной операции принимать участие в занятиях «Разговоры о важном». Об этом заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев, в настоящий момент исполняющий обязанности главы ведомства, в ходе форума ветеранов боевых действий СВО фонда «Защитники Отечества» «Справедливость. Забота. Уважение».
«Нам представляется важным, чтобы этот опыт, это знамя того поколения — поколения победителей — сейчас было подхвачено», — цитирует Бугаева ТАСС.
Замминистра подчеркнул, что в школах страны активно проводится работа по усилению «воспитательной повестки», специальные занятия, в том числе «Разговоры о важном». По словам Бугаева, «представляется важным», чтобы в таких уроках участвовали ветераны спецоперации.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство прорабатывает вопрос о возвращении в школы урока труда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru