В Минпросвещения передумали делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным

В Минпросвещения предложили не вводить иностранный язык в качестве обязательного предмета для сдаче ЕГЭ в 11 классе. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что этот предмет, по-прежнему, останется в числе тех, которые школьники могут сдавать по выбору. Ожидается, что подготовленный проект приказа пройдет все необходимые стадии согласования, в том числе общественное обсуждение. И только после прохождения всех процедур будет принято соответствующее решение.