В Минпросвещения передумали делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным

В Минпросвещения предложили не вводить иностранный язык в качестве обязательного предмета для сдаче ЕГЭ в 11 классе. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что этот предмет, по-прежнему, останется в числе тех, которые школьники могут сдавать по выбору. Ожидается, что подготовленный проект приказа пройдет все необходимые стадии согласования, в том числе общественное обсуждение. И только после прохождения всех процедур будет принято соответствующее решение.

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Ранее стало известно, что устная часть Единого государственного экзамена по иностранным языкам прошла в штатном режиме, сообщает Рособрнадзор. Её сдавали 22 и 23 июля. ЕГЭ проходил по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам.

Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. На сдачу по английскому было зарегистрировано более 95 тыс. человек, по другим языкам - от нескольких сотен до 1,5 тыс. человек. Свои результаты выпускники получат не позднее 2 августа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеМинпросветШкольникиЕГЭ
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