В Минпросвещения оценили ситуацию с ковидом в российских школах

Возможность посещения вузов по сертификатам о вакцинации сегодня не рассматривается. Об этом ранее сообщал ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева.

Афанасьев напомнил, что вузы не наделены полномочиями принимать самостоятельные решения. Высшие учебные учреждения должны следовать указаниям, которые принимаются на уровне региона.

