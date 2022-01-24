В Минпросвещения оценили ситуацию с ковидом в российских школах

Карантин из-за ситуации с коронавирусом введен на данный момент в 32 школах страны, ситуация оценивается как стабильная, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена».

Отмечается, что речь идет о 21 регионе, карантинные ограничения составляют всего 0,08% (число школ, в которых ввели карантин, от общего числа учреждений).

Минобрнауки: 50% российских студентов вакцинированы против COVID-19

Возможность посещения вузов по сертификатам о вакцинации сегодня не рассматривается. Об этом ранее сообщал ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева.

Афанасьев напомнил, что вузы не наделены полномочиями принимать самостоятельные решения. Высшие учебные учреждения должны следовать указаниям, которые принимаются на уровне региона.

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