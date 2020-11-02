В Минпросвещения оценили ситуацию с COVID-19 в школах

Эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в российских школах управляемая. С таким заявлением выступил глава министерства просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, на карантин из-за COVID-19 закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.

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Между тем, карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание COVID-19 у подростков в Москве в два раза. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее градоначальник продлил режим дистанционного обучения для столичных школьников 6-11 классов до 8 ноября.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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