В Минпросвещения оценили ситуацию с COVID-19 в школах

Между тем, карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание COVID-19 у подростков в Москве в два раза. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее градоначальник продлил режим дистанционного обучения для столичных школьников 6-11 классов до 8 ноября.



