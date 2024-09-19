В Минпросвещения объяснили приказ убрать чирлидинг и гольф из уроков физкультуры
В пресс-службе министерства просвещения России заявили, что решение исключить гольф, чирлидинг, банные практики и массаж из школьной программы уроков физкультуры было принято по итогам апробации, анализа школьных ресурсов и запросов учеников и учителей. Об этом сообщило издание РБК.
В ведомстве добавили, что число модулей по физкультуре расширялось согласно поручению президента России Владимира Путина, а образовательные программы разрабатывали ведущие специалисты.
Ранее член секции по информационной политике и контентному анализу экспертного совета при комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре Юлия Дубинина заявила, что российские школьники могут заниматься гольфом в качестве кружка, но это редкий и дорогой вид спорта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Столтенберг назвал членство Украины в НАТО гарантией мира
- В Тутаеве 11 задержанных арестовали на 7 суток за отказ подчиниться полиции
- Байден примет Зеленского в Вашингтоне 26 сентября
- В Минпросвещения объяснили приказ убрать чирлидинг и гольф из уроков физкультуры
- Лица со статусом иноагента будут исключены из кадрового резерва госорганов
- Два российских актера снялись в новом фильме Даррена Аронофски
- МИД Турции: Снятие санкций с РФ станет частью возможных переговоров по Украине
- Доходы блогеров, работающих на аутсорс-площадках, снизились вдвое за год
- Цена нефти Brent составила более $75 за баррель впервые с 3 сентября
- Кадыров заявил, что Илон Маск отключил его Cybertruck
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru