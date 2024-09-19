В Минпросвещения объяснили приказ убрать чирлидинг и гольф из уроков физкультуры

В пресс-службе министерства просвещения России заявили, что решение исключить гольф, чирлидинг, банные практики и массаж из школьной программы уроков физкультуры было принято по итогам апробации, анализа школьных ресурсов и запросов учеников и учителей. Об этом сообщило издание РБК.

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В ведомстве добавили, что число модулей по физкультуре расширялось согласно поручению президента России Владимира Путина, а образовательные программы разрабатывали ведущие специалисты.

Ранее член секции по информационной политике и контентному анализу экспертного совета при комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре Юлия Дубинина заявила, что российские школьники могут заниматься гольфом в качестве кружка, но это редкий и дорогой вид спорта.

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ФОТО: РИА Новости / Простяков
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