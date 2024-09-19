В Минпросвещения объяснили приказ убрать чирлидинг и гольф из уроков физкультуры

Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС снять с Украины ограничения по использованию дальнобойного оружия 13 задержанных в городе Тутаев получили по семь суток административного ареста Число погибших в результате вчерашних взрывов средств связи в Ливане возросло до 25 Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о своих планах на пенсии Илон Маск пообещал предложить путешествие на Марс всем желающим