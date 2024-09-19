«Играют только на Рублевке»: Запрет на гольф и чирлидинг в школах назвали популизмом
Юлия Дубинина заявила НСН, что российские школьники могут заниматься гольфом в качестве кружка, но это редкий и дорогой вид спорта.
В российских школах гольф и чирлидинг не входят в обязательную программу по физкультуре, заявила НСН член секции по информационной политике и контентному анализу экспертного совета при комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре Юлия Дубинина.
Министерство просвещения предложило исключить из уроков физкультуры в российских школах гольф и чир-спорт (чирлидинг), поскольку «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам. Дубинина уверена, что это имиджевое предложение.
«Это предложение больше имиджевое, популистское. Я очень много работаю со школами, я ни в одной не видела в программе гольф или чирлидинг. У нас есть утвержденная программа, стандарты. В ГОСТе нет ни гольфа, ни чирлидинга, там есть бег, прыжки в высоту, прыжки в длину. У нас школы могут сами включать какие-то дисциплины. Гольф – это дополнительный кружок. Школьная программа предполагает освоение и сдачу зачета, она нужна всем детям, остальное – это по желанию», - отметила она.
При этом Дубинина предположила, что именно гольф и чирлидинг связывают не с тем «вайбом», поэтому, например, претензий нет к баскетболу.
«Что касается других зарубежных видов спорта, например, баскетбол. Это очень развивает силу, ловкость, у нас целые команды, турниры. Если так пойти, нам сборную России по баскетболу убрать? При этом сегодня против чирлидинга часто выступают родители, как я знаю, считают, что там есть что-то неприличное. Что касается гольфа, это такой элитный образ жизни, дорогие поля, дорогой инвентарь. Возможно, из-за этого вайба предлагают запретить гольф и чир-спорт. Не знаю, где играют в гольф у нас в школах? На Рублевке? Я не встречала такое», - добавила она.
В России необходимо развивать детский спорт, а начать следует с общеобразовательных школ, заявил четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, лучший спортсмен XX века, обладатель Олимпийского ордена славы и ордена Красной Звезды Александр Тихонов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СКР озвучил версии крушения вертолета в Приамурье
- Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой
- Германия направит около €400 млн на военную помощь Украине
- Врач рассказала, уровень каких витаминов важно контролировать осенью
- СМИ: Правоохранители задержали Владислава Бакальчука
- СМИ: Выдача семейной ипотеки может остановиться до конца года
- Верховная рада изменила украинские названия 327 населенных пунктов
- «Чайф» анонсировал осенний концерт в Крыму
- Россиянам объяснили, у кого начнут отнимать земельные участки в 2025 году
- Глава администрации Ялты Павленко покинула пост
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru