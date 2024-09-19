«Играют только на Рублевке»: Запрет на гольф и чирлидинг в школах назвали популизмом

«Это предложение больше имиджевое, популистское. Я очень много работаю со школами, я ни в одной не видела в программе гольф или чирлидинг. У нас есть утвержденная программа, стандарты. В ГОСТе нет ни гольфа, ни чирлидинга, там есть бег, прыжки в высоту, прыжки в длину. У нас школы могут сами включать какие-то дисциплины. Гольф – это дополнительный кружок. Школьная программа предполагает освоение и сдачу зачета, она нужна всем детям, остальное – это по желанию», - отметила она.

При этом Дубинина предположила, что именно гольф и чирлидинг связывают не с тем «вайбом», поэтому, например, претензий нет к баскетболу.

«Что касается других зарубежных видов спорта, например, баскетбол. Это очень развивает силу, ловкость, у нас целые команды, турниры. Если так пойти, нам сборную России по баскетболу убрать? При этом сегодня против чирлидинга часто выступают родители, как я знаю, считают, что там есть что-то неприличное. Что касается гольфа, это такой элитный образ жизни, дорогие поля, дорогой инвентарь. Возможно, из-за этого вайба предлагают запретить гольф и чир-спорт. Не знаю, где играют в гольф у нас в школах? На Рублевке? Я не встречала такое», - добавила она.

В России необходимо развивать детский спорт, а начать следует с общеобразовательных школ, заявил четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, лучший спортсмен XX века, обладатель Олимпийского ордена славы и ордена Красной Звезды Александр Тихонов «Радиоточке НСН».

