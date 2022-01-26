Песков: В России не планируют перевести всех учащихся на дистант

Он подчеркнул, что этот вопрос находится под ведомством оперштаба, но там, по его словам, пока не ведутся обсуждения на эту тему в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом среди детей.

Ранее Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о приостановке поставок вакцины «ЭпиВакКорона».