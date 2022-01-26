Песков: В России не планируют перевести всех учащихся на дистант

В России пока нет планов по переводу всех студентов и школьников на дистанционный формат обучения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что этот вопрос находится под ведомством оперштаба, но там, по его словам, пока не ведутся обсуждения на эту тему в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом среди детей.

Ранее Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о приостановке поставок вакцины «ЭпиВакКорона».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбучениеСтудентыШкольникиРоссияДмитрий Песков
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