Песков: В России не планируют перевести всех учащихся на дистант
26 января 202212:52
В России пока нет планов по переводу всех студентов и школьников на дистанционный формат обучения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что этот вопрос находится под ведомством оперштаба, но там, по его словам, пока не ведутся обсуждения на эту тему в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом среди детей.
Ранее Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о приостановке поставок вакцины «ЭпиВакКорона».
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26 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru