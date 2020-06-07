В Минпросвещения назвали срок открытия колледжей после коронавируса

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что российские колледжи возобновят работу офлайн с 1 сентября. Он также заявил о необходимости руководству ссузов научиться организовывать учебный процесс в любых условиях, сообщает РИА Новости.

Глушко обратил внимание на специфику образования в колледжах. По его словам, в колледжах формируются не только профессиональные компетенции, но также культура организации процесса труда, рабочего места и техники безопасности, пишет Газета.ru.

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В связи с этим, считает Глушко, ссузам необходимо научиться работать в любых условиях.

В течение лета Минпросвещения планирует убедиться в создании условий обучения без масок в каждой образовательной организации, отметил замминистра.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ разрешило дистанционную сдачу экзаменов в колледжах и техникумах.

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