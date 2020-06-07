В Минпросвещения назвали срок открытия колледжей после коронавируса

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что российские колледжи возобновят работу офлайн с 1 сентября. Он также заявил о необходимости руководству ссузов научиться организовывать учебный процесс в любых условиях, сообщает РИА Новости.

Глушко обратил внимание на специфику образования в колледжах. По его словам, в колледжах формируются не только профессиональные компетенции, но также культура организации процесса труда, рабочего места и техники безопасности, пишет Газета.ru.