Помыл руки, сдал ЕГЭ и – в армию

Решение о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена принято министерством просвещения России. Уже перенесенные однажды на 8 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции они вновь сдвигаются. Конкретная дата пока уточняется и должна быть утверждена правительством страны и закреплена на законодательном уровне Госдумой и Советом Федерации в ближайшие дни. В качестве одного из вариантов агентство ТАСС называет вторую декаду июня. При этом сдавать ЕГЭ в этом году придется только тем, кто собирается поступать в вузы, и только два экзамена по выбору. Для девятиклассников новости и вовсе радостные: основные госэкзамены по русскому языку и математике отменены, также как и экзамены по предметам по выбору. Итоговые оценки в аттестаты будут выставляться на основании годовых. Для поступления в колледж выпускникам достаточно подать заявление и представить аттестат об окончании 9 или 11 классов в приемную комиссию.

В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавируса. Требования к проведению экзамена в условиях эпидемии разработали Рособрнадзор и Минпросвещения. В их числе – рассадка экзаменуемых на большом расстоянии друг от друга, измерение температуры и санитарная обработка рук.

Слишком поздние сроки сдачи ЕГЭ чреваты срывом работы школ в новом учебном году, отсутствием летнего отдыха и у детей, и у родителей, и у учителей, а, кроме того, уходом выпускника в армию вместо вуза, - предупредил в эфире НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Если, допустим, экзамен пройдёт с конца июня и до середины июля, то это никак ни на чём отрицательно не скажется. Но если, как были уже предложения, перенести проведение ЕГЭ на конец августа, то это повлечёт за собой очень серьёзные негативные последствия. Это сорвёт работу школы в новом году, приведёт к тому, что учителя не отдохнут, а дети, которые должны сдавать ЕГЭ будут всё лето нервничать и судорожно готовиться, и перед институтом у них и их родителей не будет времени для отдыха. Кроме того, могут возникнуть проблемы с набором в армию, потому что неизвестно до какого времени военкоматы будут ждать сдачу ЕГЭ. И не получится ли так, что ребёнок, сдав экзамен, на следующий день пойдёт служить. Потому что ни о каком переносе срока призыва я не слышал».

Именно август в качестве времени проведения отложенного Единого госэкзамена называли в Рособрнадзоре и в правительстве страны, - напоминает «Газета.ру». Перспектива для выпускника школы призывного возраста рисуется такая: помыл руки, сдал ЕГЭ и – в армию…

