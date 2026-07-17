Автомобили в России за 14 лет подорожали на 300%
Автомобили в России за 14 лет стали дороже на 300%, сообщает Autonews.ru.
Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, высокие цены являются основной причиной того, что авторынок с 2012 года сократился в два раза. В 2012 году средняя цена новой машины составляла 800 тыс. рублей, а по итогам первого полугодия 2026 года достигла 3,3 млн рублей. В 2012 году объем рынка составлял около 3 млн автомобилей в год, а в 2026 году — около 1,5 млн.
«Либо доходы населения вырастут, либо нужно снижать цены. Дилеры заинтересованы в том, чтобы цена была адекватной», — указал Подщеколдин.
По его словам, на стоимость автомобилей влияют ключевая ставка ЦБ, курс рубля, НДС, утилизационный сбор и логистика.
Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков указал, что отечественный рынок автомобилей уперся в предел платежеспособного спроса.
Ранее стало известно, что в России рекордно подорожал ремонт автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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