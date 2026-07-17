Касперская: Россия никогда не догонит США и Китай в области искусственного интеллекта

Россия вряд ли сможет догнать США и Китай в области больших моделей искусственного интеллекта, заявила телеканалу RTVI глава IT-компании InfoWatch Наталья Касперская.

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«Когда ты идешь пешком по тем же рельсам, по которым едут поезда, то шансов догнать этот поезд в целом нет. Я не думаю, что у нас есть хоть какие-то близкие шансы сделать что-то прорывное в больших фундаментальных моделях», — указала она. Касперская считает, что РФ существенно отстает, а попытка конкурировать с американскими и китайскими разработчиками потребует огромных ресурсов. «Они тратят миллионы, если не миллиарды долларов на модель. У нас таких денег нет», — отметила руководитель компании.

Ранее Касперская заявила, что искусственный интеллект повышает производительность труда всего на 1%, а стоит это дороже, чем платить сотрудникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Сорокин Донат
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный Интеллект

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