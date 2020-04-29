Госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

Минпросвещения РФ разрешило дистанционную сдачу экзаменов в колледжах и техникумах. Как пишет РИА Новости, в ведомстве подчеркнули, что речь идёт о защите итоговых работ и государственных экзаменах. Отмечается, что госэкзамен проводится исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

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Ранее НСН писала, что врио главы Рособрнадзора Анзор Мусаев допустил частичный перевод Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат. При этом, оно подчеркнул, что сам ЕГЭ, безусловно, будет сохранен.

«Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет», - сказал он.

Мусаев подчеркнул, что возможность частичного перевода ЕГЭ в интернет обсуждался еще до пандемии коронавируса, однако в нынешних условиях этот процесс будет ускорен.

Ранее в министерстве просвещения России заявили, что выпускникам придется сдавать ЕГЭ в школах, несмотря на эпидемию коронавируса, сообщает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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