Госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

Ранее НСН писала, что врио главы Рособрнадзора Анзор Мусаев допустил частичный перевод Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат. При этом, оно подчеркнул, что сам ЕГЭ, безусловно, будет сохранен.



«Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет», - сказал он.



Мусаев подчеркнул, что возможность частичного перевода ЕГЭ в интернет обсуждался еще до пандемии коронавируса, однако в нынешних условиях этот процесс будет ускорен.



Ранее в министерстве просвещения России заявили, что выпускникам придется сдавать ЕГЭ в школах, несмотря на эпидемию коронавируса, сообщает Ura.ru

