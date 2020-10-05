В Минпросвещения назвали число школ, ушедших на карантин
Менее 0,3% российских школ ушли на карантин из-за респираторных заболеваний. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.
«По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, а не 3%», - заявили в ведомстве.
В середине сентября в Минпросвещения сообщали, что на карантин ушли 0,1% школ, напоминает ТАСС.
Ранее в министерстве заверили, что отслеживают обстановку с распространением коронавирусной инфекции в школах в ежедневном режиме, отмечает RT.
Ранее стало известно, что осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно и продлятся две недели — с 5 по 18 октября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Как объяснил градоначальник, решение принято по рекомендации санитарных врачей - с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19.
В свою очередь, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что удлиненные каникулы более разумный вариант, чем обучение в онлайн-режиме.
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