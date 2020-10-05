В Минпросвещения назвали число школ, ушедших на карантин

Ранее стало известно, что осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно и продлятся две недели — с 5 по 18 октября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Как объяснил градоначальник, решение принято по рекомендации санитарных врачей - с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19.

В свою очередь, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что удлиненные каникулы более разумный вариант, чем обучение в онлайн-режиме.

