В Минпросвещения назвали число школ, ушедших на карантин

Менее 0,3% российских школ ушли на карантин из-за респираторных заболеваний. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.

«По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, а не 3%», - заявили в ведомстве.

В середине сентября в Минпросвещения сообщали, что на карантин ушли 0,1% школ, напоминает ТАСС.

Ранее в министерстве заверили, что отслеживают обстановку с распространением коронавирусной инфекции в школах в ежедневном режиме, отмечает RT.

Родителям младшеклассников предложили дать отпуск на период каникул

Ранее стало известно, что осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно и продлятся две недели — с 5 по 18 октября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Как объяснил градоначальник, решение принято по рекомендации санитарных врачей - с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19.

В свою очередь, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что удлиненные каникулы более разумный вариант, чем обучение в онлайн-режиме.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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