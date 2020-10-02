Родителям младшеклассников предложили дать отпуск на период каникул

Депутат Госдумы Елена Строкова предлагает предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период каникул, введённых из-за коронавируса. Обращения направлены главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат напомнила, что в связи с пандемией коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года.